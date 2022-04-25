Донецк, 25 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 9:55 с позиций в Новомихайловке, где находится украинская армия, был обстрелян Петровский район Донецка. По городу выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, перед этим украинские войска обстреляли Донецк в 9:40, выпустив четыре снаряда.