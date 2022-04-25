Уфа, , 10:18 — REGNUM Советником главы Башкирии по вопросам патриотического воспитания назначен Валентин Солодовник. Об этом 25 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании правительства в центре управления регионом.

Воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел» Vpc-vympel.ru

«Вы все его знаете. Это блестящий офицер, с большим опытом, с боевым опытом. Будем вместе работать», — подчеркнул Хабиров.

Соответствующее распоряжение главы региона было подписано 25 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что заместителем премьер-министра правительства Башкирии – министром финансов республики назначена Лира Игтисамова.