Псков, , 10:47 — REGNUM Учебная неделя в средней общеобразовательной школе № 24 им. Л. И. Малякова в городе Пскове началась с исполнения Государственного гимна России. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Церемония на школьном дворе сопровождалась также поднятием флага Российской Федерации. Учащихся при этом поприветствовал и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Напомним, исполнение гимна и поднятие флага в школах предложили проводить каждую неделю, начиная с 1 сентября. Инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным. И, несмотря на первоначальные сроки, её уже осуществили некоторые учебные заведения страны.