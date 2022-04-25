Псков, 25 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Учебная неделя в средней общеобразовательной школе № 24 им. Л. И. Малякова в городе Пскове началась с исполнения Государственного гимна России. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Церемония на школьном дворе сопровождалась также поднятием флага Российской Федерации. Учащихся при этом поприветствовал и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Напомним, исполнение гимна и поднятие флага в школах предложили проводить каждую неделю, начиная с 1 сентября. Инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным. И, несмотря на первоначальные сроки, её уже осуществили некоторые учебные заведения страны.