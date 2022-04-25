Новошешминский район, Татарстан, 25 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Татарии погиб семилетний ребенок, на которого упал 1000-килограммовый мешок с удобрениями. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

В селе Новошешминск семилетний мальчик 24 апреля играл на территории неохраняемого склада, когда на него упал однотонный мешок. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, 25 апреля в Казани с отравлением угарным газом госпитализировали 38-летнего мужчину, 37-летнюю женщину, а также двоих детей 2009 и 2014 годов рождения.

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