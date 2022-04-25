Пекин, , 10:12 — REGNUM Новый участок высокоскоростной железной дороги в центральной китайской провинции Хубэй был запущен в эксплуатацию 22 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Железная дорога в Китае Hangzhou.com.cn

Высокоскоростная железная дорога Хуанган-Хуанмэй с пятью станциями вдоль ее маршрута имеет расчетную скорость движения поездов 350 км/час. Она соединилась с железной дорогой Пекин-Гонконг.

Линия протяженностью 126,85 км включает 78 мостов и 15 туннелей общей протяженностью 101 км. По данным компании China Railway Wuhan Group Co., Ltd., по железной дороге будет курсировать максимум 12 пар поездов в день в зависимости от количества пассажиров.

Линия имеет важное значение для улучшения железнодорожной сети вдоль Экономического пояса реки Янцзы и содействия возрождению и развитию старых революционных базовых районов в горах Дабиешань. Строительство линии началось в декабре 2018 года.