Донецк, 25 апреля 2022, 10:12 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм, сообщает 25 апреля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.