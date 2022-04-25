Донецк, 25 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм, сообщает 25 апреля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.