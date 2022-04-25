Москва, , 10:11 — REGNUM Видеозапись ударов российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 25 апреля Минобороны (МО) России.

Искандер Vitalykuzmin.net

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как ОТРК «Искандер» выходит на ударные позиции и производит пуск ракеты по позициям украинских нацистов.

«ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Одной из таких целей был склад с вооружением, техникой и боеприпасами», — говорится в описании к видео.

При этом начальник расчёта Михаил рассказал о мобильности боевой машины ОТРК «Искандер», позволяющей в оперативном порядке менять позиции после нанесения удара и отметил, что первый пуск, в ходе которого машина не подвела, был «незабываемым».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что власти Турции обратились к администрации США с просьбой, связанной с возможностью поставок Анкаре американских истребителей F-16.