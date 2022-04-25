Иркутск, 25 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 25 апреля сообщило о задержании с поличным группы мужчин, подозреваемых в сбыте наркотических средств через интернет-магазин в популярном мессенджере.

МВД Наркотики в снегу

В ходе проведенной работы сыщики установили личности двоих предполагаемых наркосбытчиков и задержали их. Ими оказались двое неоднократно судимых жителей села Хомутово в возрасте 27 и 18 лет. В ходе личного досмотра у одного из злоумышленников оперативники обнаружили 13 свертков, еще семь «закладок» нашли в тайниках, которые подозреваемые оборудовали в Ленинском округе города Иркутска.

Фигуранты оставляли наркотики во дворах и подъездах жилых домов. Координаты закладок наркозависимым сообщали по телефону, деньги просили перевести на карту. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району г. Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконный сбыт наркотических средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2022 года в Челябинске у женщины 1990 года рождения изъяли 57 свёртков с наркотиками.

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