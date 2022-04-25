Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Начата проверка по факту въезда рейсового автобуса в жилой дом на Каменноостровском проспекте Санкт-Петербурга, сообщили 25 апреля ИА REGNUM в пресс-службе «Пассажиравтотранс».

ДТП с автобусом (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk. com/spb_today

Напомним, ДТП произошло в ночь на 25 апреля в Петроградском районе Северной столицы. Рейсовый автобус без пассажиров наехал на препятствие, поле чего въехал в дом на перекрестке Большой Пушкарской улицы и Каменноостровского проспекта.

«За рулем находился водитель, который работает в парке пять лет. Перед рейсом он прошел медосмотр. Автобус вышел в рейс в исправном состоянии. Пострадавших в результате ДТП нет», — уточнили в пресс-службе «Пассажиравтотранса» и добавили, что по данному факту проводится проверка.

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