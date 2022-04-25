Париж, 25 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что в правительственной команде будет «обновление», сообщает Le Figaro.

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

«Эммануэль Макрон, конечно, хочет назначить в Матиньонский дворец женщину», — заявил Клемон Бон.

Одним из кандидатов на пост премьер-министра Франции является Элизабет Борн, нынешний министр труда, занятости и интеграции.

Напомним, 24 апреля во Франции прошли президентские выборы. Победу одержал Эммануэль Макрон, набрав 58,55% голосов.