* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 10:11 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан один из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его телохранитель были убиты в результате взрыва магнитной мины в городе Файзабад, административном центре провинции. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Взрыв Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция

Местные источники сообщают, что автомобиль командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был взорван в районе «Пуле-Баг-Шах» города Файзабад. По словам собеседников, по меньшей мере ещё восемь членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения в результате взрыва.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

На видео, отправленном в Afghanistan International жителем Файзабада, виден пикап Toyota Hilux, развороченный взрывом. Местный источник сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили нескольких жителей Файзабада за съёмку места происшествия.

Свидетели говорят, что раненые были доставлены в больницу имени Бурхануддина Раббани в Файзабаде.