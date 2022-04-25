Файзабад, Афганистан, 25 апреля 2022, 10:11 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан один из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его телохранитель были убиты в результате взрыва магнитной мины в городе Файзабад, административном центре провинции. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Местные источники сообщают, что автомобиль командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был взорван в районе «Пуле-Баг-Шах» города Файзабад. По словам собеседников, по меньшей мере ещё восемь членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения в результате взрыва.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
На видео, отправленном в Afghanistan International жителем Файзабада, виден пикап Toyota Hilux, развороченный взрывом. Местный источник сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили нескольких жителей Файзабада за съёмку места происшествия.
Свидетели говорят, что раненые были доставлены в больницу имени Бурхануддина Раббани в Файзабаде.