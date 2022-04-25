Донецк, 25 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал Петровский район Донецка. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 9:40 с украинских позиций в Новомихайловке был обстрелян Петровский район Донецка. По нему выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки территория ДНР была обстреляна 30 раз, пострадали три мирных жителя.