Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM В Свердловской области появились три новых спортивных федераций. Их общее количество в регионе достигло 125, сообщает областной департамент информполитики.

Легкая атлетика 1920х1080.рф

Новыми спортивными федерациями в области стали гонки с препятствиями, микрофутзал и пилонный спорт. Отметим, наиболее популярны в регионе плавание, футбол и легкая атлетика, а также лыжные гонки, хоккей и фигурное катание. Условиями для занятий спортом удовлетворены 70% свердловчан.

Кроме того, в Свердловской области было проведено социологическое исследование на предмет отношения уральцев к спорту. Оказалось, то регулярно тренируются 65% свердловчан, 81% опрошенных занимаются спортом самостоятельно.