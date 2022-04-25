Новосибирск, , 10:09 — REGNUM В Новосибирской области проработают вопрос о введении дополнительных антиковидных мер после майских праздников. Соответствующее поручение сегодня, 25 апреля, дал губер региона Андрей Травников.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Действующие мероприятия и их исполнение необходимо контролировать, — сказал Травников. — Что касается дополнительных мер – с учётом текущей достаточно благоприятной обстановки я бы не вводил никакие ограничительные мероприятия. Считаю разумным в первые дни после майских праздников ввести обязательный масочный режим в медицинских учреждениях, где будет проходить большой поток пациентов, а также рассмотреть возможность проведения дополнительного ПЦР-тестирования и температурного контроля».

Он попросил проработать вопрос на оперативном штабе и определить адресные группы, где необходимо провести дополнительное ПЦР-тестирование после праздничных выходных.