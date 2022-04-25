Екатеринбург, 25 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. На Среднем Урале площадь лесных пожаров увеличилась в 4,4 раза. Если 24 апреля действовало четыре пожара площадью 37 га, то по данным на 25 апреля количество пожаров возросло до восьми. Площадь их распространения достигла 169 га, сообщает Федеральная Авиалесоохрана.

Лесной пожар

Всего на территории России пожарами охвачено около 586 га леса. Для тушения задействовали 1142 человека и 298 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 24 апреля локализовали крупный пожар в районе посёлка Горный щит. Площадь возгорания достигала 5 га.