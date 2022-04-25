Самара, , 10:06 — REGNUM Занятия в одной из школ Самарской области начались с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Флаг России Wanwa

Сообщается, что в школе № 1 в поселке городского типа Смышляевка учебная неделя началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна России.

Отмечается, что несмотря на то, что каждая российская школа с 1 сентября 2022 года будет начинать каждую неделю с гимна страны и поднятия государственного флага, в Самарской области не стали откладывать это до следующего учебного года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что эту идею выдвинуло Минпросвещения России.

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