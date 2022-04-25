Улан-Удэ, , 10:04 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая от COVID-19. Оба скончавшихся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 3 тыс. человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 250 человек, в том числе 29 за сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 135 796, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки выявлено 17 новых носителей, большинство из которых были обследованы после появления симптомов заболевания или с профилактической целью.