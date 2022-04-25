Москва, 25 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В конце недели котировки Bitcoin вернулись к минимальным значениям апреля, в то время как риски дальнейшего снижения до мартовских минимумов вблизи $38,5 тыс. за монету все еще сохраняются, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта

«Проблема заключается в том, что серьезных новостей в криптовалютной индустрии рынке все еще нет, тогда как в целом ситуация на рынках остается крайне напряженной.

Это и опасения касаемо рецессии в европейской экономике на фоне военных действий, и сокращение стимулов ФРС.

Сейчас в целом крайне сложно пытаться прогнозировать как будут развиваться события даже на краткосрочном интервале, из-за чего спрос на рисковые активы отсутствует.

При этом, по репутации централизованных торговых площадок был нанесен очередной репутационный удар. Инвесторы и ранее прекрасно понимали, что их персональные данные могут быть переданы биржей по запросу регуляторов.

Вследствие чего никого особо не удивили новости о том, что крупнейшая криптобиржа Binance передал данные о клиентах, пожертвовавших деньги Навальному, Росфинмониторингу.

Тем не менее, участники рынка явно с большей надеждой стали смотреть в сторону децентрализованных площадок, которые пока все еще сильно отстают от централизованных аналогов по части скорости сделок и их стоимости.

Также на прошлой неделе появилась информация о том, что Binance перестанет работать с россиянами, чей депозит превышает $10 тысяч и в целом готов уйти из страны, если того пожелают западные регуляторы.

Особенно инвесторов зацепили слова представителей биржи о том, что она «занимает ведущую роль в реализации всех санкций», вставленные явно с целью подмазаться к надзорным органам США и ЕС. Иными словами, необходимость в настоящей децентрализации сейчас актуальна как никогда». — считает эксперт.

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