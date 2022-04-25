* ИГ — запрещённая в России организация

Ставрополь, 25 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержан сторонник «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 25 апреля в центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации ФСБ, сторонник запрещённой группировки планировал теракт. Подозреваемый задержан. У него изъяли взрывчатые вещества, а также поражающие элементы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области силы ПВО сбили два украинских беспилотника.