Иркутск, 25 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Иркутске после двухлетнего перерыва 9 мая пройдет «Бессмертный полк», правда, чтобы принять в нем участие, придётся приобрести защитную маску. Подробности 25 апреля по итогам заседания оргкомитета, на котором утверждён план праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.

Рустам Шаимов ИА REGNUM Бессмертный полк

«К участию в акции привлечем 600 волонтеров, которые будут помогать в формировании колонн, оказывать помощь пожилым участникам, первую доврачебную помощь. Добровольцы будут также распространять маски, — отменять масочный режим мы пока не можем по рекомендациям Роспотребнадзора», — пояснил глава Приангарья.

По его словам, в Иркутске прохождение колонн пройдет по сценарию 2019 года.

«Первая точка формирования колонн – у танка «Иркутский комсомолец». Эта колонна пройдет по улице Декабрьских Событий до Московских ворот до Нижней Набережной. Там формируется вторая колонна. Вместе они пройдут по улице Сухэ-Батора и площадь Спиранского до Ленина и Чкалова. Кроме того, акция также пройдет в онлайн-формате», — пояснил Игорь Кобзев.

Известно, что торжественные мероприятия 9 мая начнутся в Иркутске с шествия от танка «Иркутский Комсомолец». Представители ветеранских организаций и молодежи, подразделений силовых структур Иркутского гарнизона пройдут по центральным улицам города до мемориала «Вечный огонь», где состоится отдание почестей воинам, погибшим за Отечество в 1941–1945 годах.

В 11:00 местного времени на площади Сперанского начнётся шествие парадных расчетов Иркутского гарнизона, демонстрационный показ вооружения и военной техники выступление расчета барабанщиц Восточно-Сибирского института МВД России. Затем пройдет колонна Всероссийской акции «Бессмертный полк».

«Для нас день Великой Победы — не просто календарная дата. Наш долг перед поколением победителей, павших за Родину, — сохранить память об их воинском подвиге и героическом труде», — написал губернатор Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась: на 25 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8595 человек, причём пятеро из них погибли за последние сутки.

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё пятеро пациентов