Москва, 25 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с топливом, поручил расследовать председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По факту возгорания надлежит возбудить уголовное дело, в рамках расследования которого будут установлены причастные к происшествию. На место пожара выехала группа следователей и криминалистов, они приступят к осмотру после локализации огня.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание нефтебазе АО «Транснефть Брянск – Дружба», произошло в ночь на 25 апреля, по предварительной информации, пострадавших нет.