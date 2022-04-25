Краснодар, 25 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Уровень летнего бронирования на курортах Краснодарского края превысил 50% номерного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Только на майские праздники на курортах Кубани ждут около 600 тысяч гостей.

«Для удобства туристов в крае работает около 10 тыс. средств размещения. Это отели, санатории, гостиницы на 550 тыс. мест», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в регионе стартует новый курортный сезон. На территории края будет действовать более 500 оборудованных пляжей, в том числе откроется 11 новых.