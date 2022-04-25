Верхняя Пышма, Свердловская область, , 10:13 — REGNUM Жительница Верхней Пышмы Свердловской области отдала телефонным мошенникам 6 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МО МВД «Верхнепышминский».

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Пострадавшей позвонил мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности Центробанка и сообщил пенсионерке, что с ее счета якобы пытаются перевести крупную сумму денег. Мошенник убедил женщину в необходимости перевода средств на другую банковскую карту. В итоге свердловчанка обналичила более 3 млн рублей и положила их на указанный аферистом счет.

Этих средств мошенникам показалось мало. Злоумышленники снова позвонили пенсионерке. На этот раз они заверили свердловчанку в том, что на нее пытались оформить кредит. Таким образом женщина отдала злоумышленникам еще 900 тысяч рублей.

Вскоре мужчина позвонил свердловчанке в третий раз и убедил перевести деньги, чтобы у нее не забрали дорогой автомобиль. Для большей убедительности женщине перезвонил и начальник службы безопасности. Таким образом пенсионерка потеряла еще 2 млн рублей. В общей сложности женщина отдала злоумышленникам 6 млн рублей.