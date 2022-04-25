Брянск, , 10:02 — REGNUM Сотрудники МЧС локализовали пожар на нефтебазе «Транснефть — Дружба» в Брянске, сообщает 25 апреля Интерфакс со ссылкой на источники.

Пожар 76.mchs.gov.ru

Отмечается, что спасателям удалось локализовать пожар на площади в полторы тысячи квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с топливом.

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