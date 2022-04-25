Якутск, 25 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Ключи от ста новых автобусов получили руководители предприятий общественного транспорта города Якутска. Транспорт приобрели по федеральной программе льготного лизинга, написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Новые автобусы

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«Это замечательный подарок к 100-летию нашей республики, который стал возможен благодаря совместной работе с Минпромторгом России. Федеральная поддержка в размере 193 млн рублей и субсидия из госбюджета республики на первоначальный лизинговый взнос в объёме 120 млн рублей помогли приобрести автобусы в рамках федеральной программы льготного лизинга», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что из бюджета республики ежегодно намерены перечислять 31 млн рублей лизинговых платежей за автобусы, которые будут перевозить пассажиров между районами Якутии.

«Считаю, что в течение этого года необходимо ввести новую систему управления общественным транспортом Якутска: новые маршруты, единый билет, внедрение интеллектуальной системы управления транспортом. Всё это позволит сделать жизнь людей комфортнее», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители столицы Якутии засыпали мэрию жалобами на работу общественного транспорта. В начале марта News. Ykt. ru проводило эксперимент, который показал: среднее время ожидания общественного транспорта превышает 30 минут.