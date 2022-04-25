Якутия взяла в лизинг сто новых автобусов
Якутск, 25 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Ключи от ста новых автобусов получили руководители предприятий общественного транспорта города Якутска. Транспорт приобрели по федеральной программе льготного лизинга, написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
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Он подчеркнул, что из бюджета республики ежегодно намерены перечислять 31 млн рублей лизинговых платежей за автобусы, которые будут перевозить пассажиров между районами Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, жители столицы Якутии засыпали мэрию жалобами на работу общественного транспорта. В начале марта News. Ykt. ru проводило эксперимент, который показал: среднее время ожидания общественного транспорта превышает 30 минут.