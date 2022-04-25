Донецк, 25 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. С момента эскалации конфликта на Украине с 17 февраля по настоящее время украинские вооруженные формирования выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в общей сложности свыше 22,9 тысячи единиц беприпасов. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что за 68 дней эскалации был зафиксирован 2231 обстрел украинскими боевиками территории ДНР, из которых 2015 — с применением тяжелых видов вооружений.

«Всего противником выпущено 22 936 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК (оперативно-тактических ракетных комплексов) «Точка-У», четыре ракеты РСЗО (реактивных систем залпового огня) БМ-30 «Смерч», шесть ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 2825 ракет РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации на Украине с 17 февраля по настоящее время в ДНР из-за обстрелов киевских боевиков погиб в общей сложности 81 мирный житель, включая одного ребенка.