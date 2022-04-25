Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Хлопок прогремел в девятиэтажном жилом доме на Товарищеском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга в ночь на 25 апреля. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». В результате инцидента на нескольких этажах выбило окна.

ЧП в жилом доме в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / фото: Анна Д.) vk. com/spb_today

ЧП произошло в ночь на понедельник. Около 03:00 мск в квартире на шестом этаже дома №22 корпус 1 по Товарищескому проспекту, как сообщают очевидцы, прогремел взрыв. В результате в жилом помещении и на 7-м и 8-м этажах общей лестницы выбило окна.

«Минут через 10 начали приезжать службы. Пожарные, скорые, полиция, СК, Росгвардия», — сообщил очевидец.

По предварительным данным, пожара на месте ЧП не произошло. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, из жилого дома эвакуировано 66 жильцов, в том числе 18 детей.