Ярославль, 25 апреля 2022, 09:59 — REGNUM Директор Ярославской областной клинической больницы, бывший директор департамента здравоохранения и фармации региона Василий Тубашов может стать депутатом муниципалитета Ярославля. Он подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», сообщает сайт партии.
Кроме Василия Тубашова на праймериз заявилась и бывшая глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Любовь Сурова, а также ряд действующих депутатов, таких как Дмитрий Волончунас и Алексей Малютин.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутатом муниципалитета Ярославля хочет стать директор управдома