Ярославль, 25 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Директор Ярославской областной клинической больницы, бывший директор департамента здравоохранения и фармации региона Василий Тубашов может стать депутатом муниципалитета Ярославля. Он подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», сообщает сайт партии.

сайт «Единой России» Василий Тубашов

«Предварительное голосование – это своего рода тренировка, чтобы испытать свои силы перед основными выборами. Если люди меня поддержат- пойду дальше, — сказал Василий Тубашов. — Все мы хотим, чтобы медицина была доступной, чтобы подъезды к больницам были удобными, чтобы врачи были хорошими, стационары комфортными и хорошо укомплектованными. Я иду на предварительное голосование, чтобы представлять медицину в муниципалитете, чтобы доносить ее проблемы до руководства города, чтобы что-то поменять в лучшую сторону».

Кроме Василия Тубашова на праймериз заявилась и бывшая глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Любовь Сурова, а также ряд действующих депутатов, таких как Дмитрий Волончунас и Алексей Малютин.