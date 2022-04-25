Новосибирск, 25 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики применять любые административные меры для исключения дестабилизации сферы обращения с отходами. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

«Подтверждается версия коммерческого конфликта, — заявил Травников. — Конечно, к региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и претензий. Но участникам рынка абсолютно недопустимо использовать жителей города в качестве заложников и жертвовать их комфортом ради урегулирования коммерческих разногласий».

При этом он подчеркнул, что оператора это никак не оправдывает.