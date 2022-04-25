Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму во время матча с «Торонто Мэйрл Лифс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба клуба.

Александр Овечкин Michael Miller

В третьем периоде вратарь «Торонто» Эрик Челльгрен подставил клюшку под ноги Овечкину, после чего тот упал, ударившись плечом о борт. В результате Овечкин покинул лёд и не смог продолжить игру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Торонто» одержал победу над «Вашингтоном» в серии буллитов со счётом 4:3.

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