Анкара, , 09:58 — REGNUM Власти Турции обратились к администрации США с просьбой, связанной с возможностью поставок американских истребителей F-16. Об этом 25 апреля сообщил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Истребитель F-16 Cherie A. Thurlby

По его словам, Турция призывает администрацию США не позволять Конгрессу использовать вопрос с российскими С-400 в качестве предлога для отказа в истребителях F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны рассказал, что Турция удерживает корабли союзников по НАТО от захода в Чёрное море.