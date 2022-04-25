Турция призвала США не отказывать в поставках F-16 из-за С-400
Анкара, 25 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Власти Турции обратились к администрации США с просьбой, связанной с возможностью поставок американских истребителей F-16. Об этом 25 апреля сообщил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Cherie A. Thurlby
Истребитель F-16
По его словам, Турция призывает администрацию США не позволять Конгрессу использовать вопрос с российскими С-400 в качестве предлога для отказа в истребителях F-16.
Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны рассказал, что Турция удерживает корабли союзников по НАТО от захода в Чёрное море.