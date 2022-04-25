Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге на Марсовом поле продолжают устанавливать оборудование для выставки к 350-летию со дня рождения Петра I. О том, что ожидает жителей и гостей города, сообщают организаторы выставки в социальной сети «ВКонтакте».

Марсово поле Дарья Драй © ИА REGNUM

На Марсовом поле ведут установку павильонов, на которых развернётся проект «30 картин из жизни Петра Великого». Осмотреть экспозицию можно будет позднее.

«Для выставки 2022 года павильоны для установки картин выполнили из современных материалов с применением новых технологических разработок, сохранив при этом оригинальную стилистику», — сообщают в группе.

Полностью выставку оборудуют к июню. Сама экспозиция будет доступна с 9 июня по 9 августа. Организаторы подчёркивают, что на Марсовом поле 150 лет назад уже была организована экспозиция в честь 200-летнего юбилея императора. Жители и гости города смогут посетить современную выставку свободно и круглосуточно.

Напомним, к 350-летию Петра I в Петербурге объявили конкурс на поиск подрядчика для украшения города различными объектами. На них готовы потратить более 12 млн рублей.

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