* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:57 — REGNUM «Фронт свободных» в Афганистане утверждает, что силы фронта атаковали дом начальника полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Зайнуллы в уезде Исталиф провинции Кабул в ходе заранее спланированной операции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Кабул, Афганистан Oxam

Согласно заявлению фронта, в результате нападения убиты пятеро телохранителей кари Зайнуллы, ещё двое ранены. Также фронт заявил, что в результате боя им захвачено некоторое количество оружия и снаряжения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фронт утверждает, что кари Зайнулла причастен к произвольным задержаниям и избиениям «невинной молодёжи в уезде Исталиф».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.