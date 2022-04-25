Сеул, , 09:56 — REGNUM В первом квартале 2022 года объём обработанных грузов в портах Южной Кореи вырос на 0,6% в годовом исчислении, до 389 млн тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства морских дел и рыболовства.

Порт Пусан. Южная Корея Martin Pueschel

Согласно опубликованным данным, обработка экспорт-импортных грузов в портах страны сократилась на 0,7%, до 331,21 млн тонн. Снижение произошло из-за того, что объём торговли с Китаем сократился на 5,2%, с Японией — на 2,4%.

Объём контейнерных грузов также сократился на 1,3%, до 7,23 млн 20-фунтовых контейнеров. Однако объём неконтейнерных грузов, напротив, увеличился на 1,3%, до 1,5%, до 262,57 млн тонн.