Париж, 15 марта, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 выразил неуверенность в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Журналисты поинтересовались у Макрона, может ли Трамп быть в роли посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом США», — ответил Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, в прошедший 5 марта «супервторник» Дональд Трамп стал лидером на предварительных выборах (праймериз) Республиканской партии в 14 американских штатах, опередив свою главную соперницу — бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая после результатов голосований объявила о выходе из президентской гонки.

Трамп 6 марта вызвал на дебаты главу Белого дома Джо Байдена, чтобы обсудить жизненно важные проблемы США. Экс-президент заявил о готовности к дискуссии с Байденом в любое время и в любом месте. Трамп уточнил, что согласен даже на то, чтобы дебаты состоялись под управлением Демократического национального комитета, который политик назвал «коррумпированным».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.