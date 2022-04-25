Улан-Удэ, 25 апреля 2022, 09:54 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Бурятии одобрили поправки в конституцию республики, приведя её в соответствие с федеральным законом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного хурала.
В частности, парламентарии отменили ограничение на избрание на должность главы региона более двух сроков подряд. При этом срок его полномочий сохраняется прежний – пять лет.
В законе по-новому излагаются статьи, которые определяют статус главы как высшего должностного лица республики.
«Глава Республики Бурятия осуществляет руководство исполнительной властью в Республике Бурятия, определяет систему и структуру республиканских исполнительных органов государственной власти», — говорится в пояснительной записке.