Улан-Удэ, , 09:54 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Бурятии одобрили поправки в конституцию республики, приведя её в соответствие с федеральным законом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного хурала.

Алексей Цыденов Egov-buryatia.ru

В частности, парламентарии отменили ограничение на избрание на должность главы региона более двух сроков подряд. При этом срок его полномочий сохраняется прежний – пять лет.

В законе по-новому излагаются статьи, которые определяют статус главы как высшего должностного лица республики.

«Глава Республики Бурятия осуществляет руководство исполнительной властью в Республике Бурятия, определяет систему и структуру республиканских исполнительных органов государственной власти», — говорится в пояснительной записке.