Москва, 25 апреля 2022, 09:54 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который планировал теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья. Об этом 25 апреля сообщили в ЦОС ФСБ.
Отмечается, что подозреваемый задержан при подготовке к реализации своего преступного замысла. По адресу его проживания обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления СВУ.