Москва, , 09:54 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который планировал теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья. Об этом 25 апреля сообщили в ЦОС ФСБ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В городе Ставрополе вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона», — говорится в сообщении,

Отмечается, что подозреваемый задержан при подготовке к реализации своего преступного замысла. По адресу его проживания обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления СВУ.