Иркутск, 25 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Правоохранители Иркутской области обнародовали статистику ДТП, произошедших в регионе с 18 по 24 апреля 2022 года. Она свидетельствует о значительном сокращении числа дорожных аварий.

МВД ДТП в Приангарье

Всего за этот период случилось 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек, из них двое детей.

Всего было зарегистрировано: семь наездов на пешехода; два столкновения транспортных средств; два наезда на стоящее транспортное средство; один наезд на препятствие.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 11 по 17 апреля на дорогах Приангарья произошло 53 ДТП, в которых семь человек погибли, 56 получили травмы различной степени тяжести.

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