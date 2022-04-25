Ростов-на-Дону, 25 апреля 2022, 09:53 — REGNUM За последние сутки поток беженцев из Донбасса и с Украины в Россию несколько снизился. Это следует из данных, предоставленных ИА REGNUM пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области 25 апреля.
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 5 тыс. граждан», — уточнили в ведомстве.
Для сравнения: днём ранее российско-украинскую границу пересекли более 10,5 тыс. граждан.
ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса и с Украины.
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