Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. За последние сутки поток беженцев из Донбасса и с Украины в Россию несколько снизился. Это следует из данных, предоставленных ИА REGNUM пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области 25 апреля.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 5 тыс. граждан», — уточнили в ведомстве.

Для сравнения: днём ранее российско-украинскую границу пересекли более 10,5 тыс. граждан.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса и с Украины.