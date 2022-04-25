Ташкент, , 09:53 — REGNUM Белоруссия предложила Узбекистану нарастить поставки продукции, которая могла бы замесить товары из санкционного списка. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в Ташкенте с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Роман Головченко Government.ru

По словам Головченко, Белоруссия заинтересована в увеличении импорта товаров из Узбекистана, особенно в условиях западных ограничений.

«Мы готовы нарастить поставки узбекских товаров», — сказал он.

Головченко уточнил, что речь идёт в первую очередь о продуктах питания, плодоовощной продукции, пряже, металлах.

Белорусский премьер-министр отметил, что товарооборот с Узбекистаном с 2017 года вырос в пять раз. В 2021 году он составил $301,9 млн.