Донецк, , 09:53 — REGNUM С начала эскалации ситуации на Украине с 17 февраля по настоящее время в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов киевских боевиков погиб в общей сложности 81 мирный житель, включая одного ребенка. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО с 17.02.2022 по состоянию на 09:30 25.04.2022 за 68 дней эскалации погиб 81 мирный житель, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за этот же период в результате действий украинских вооруженных формирований было ранено 357 мирных жителей, включая 30 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что посольство Соединенных Штатов в Киеве возобновит работу в течение нескольких недель.