Златоуст, Челябинская область, 25 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области дорожного рабочего осудили за ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Kentucky.com Суд

Под следствием оказался 37-летний житель села Фершампенуаз. 19 июня 20 198 года он работал в организации-подрядчике по ремонту дорожного покрытия и с помощью жезла осуществлял дорожное регулирование. Увидев два ехавших от Златоуста пассажирских автобуса, он запретил им дальнейшее движение. А затем разрешил, не убедившись, что к участку автодороги движется грузовой тягач SCANIA. В итоге фура врезалась в автобус КАВЗ.

Два пассажира автобуса в результате погибли. Ещё двоим был причинён тяжкий вред. Подсудимый вину не признал. Тем не менее суд назначил ему три года колонии общего режима и обязал уплатить по искам потерпевших и их родственников более 3,3 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.