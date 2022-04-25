Ярославль, 25 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. За выходные 23 и 24 апреля на общегородском субботнике в Ярославле жители собрали мусор объёмом в 57 железнодорожных вагонов. Об этом рассказал мэр города Владимир Волков.

City-yaroslavl.ru Субботник в Ярославле

Всего в этом году участие в уборке города приняли 47 тысяч 352 ярославца.

«Абсолютно на всей территории города велась уборка, к которой присоединились неравнодушные жители, активная молодежь, образовательные и спортивные учреждения, предприятия. На всех городских площадках был подготовлен рабочий инвентарь, перчатки и мусорные мешки. Кто-то из горожан приходил и со своим инвентарем, но главное, что рабочего инструмента везде хватило», — сказал Владимир Волков.

Он добавил, что общими усилиями удалось собрать 34 тысячи 160 мешков мусора — это 6 тысяч 832 кубометра или же — 57 вагонов.