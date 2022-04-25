Вашингтон, 25 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден рассчитывает на дальнейшее тесное сотрудничество с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом Байден написал в своём микроблоге в Twitter.

The White House Эмманюэль Макрон и Джо Байден

Американский лидер поздравил своего французского коллегу с победой во втором туре президентских выборов. Францию он назвал старейшим союзником США и ключевым партнёром в решении глобальных проблем.

«Я с нетерпением жду нашего дальнейшего тесного сотрудничества, в том числе в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменению климата», — написал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон по итогам второго тура выборов набрал 58,5% голосов. Такие данные приводит МВД Франции. У его соперницы Марин Ле Пен — 41,5% голосов.

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