Москва, , 09:50 — REGNUM МИД России отмечает взвешенную позицию Азербайджана и Армении по Украине, даже в условиях беспрецедентного внешнего давления. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Здание МИД России Culture.ru

«Отмечаем взвешенную позицию наших азербайджанских и армянских партнеров в отношении ситуации вокруг Украины и связанной с этим беспрецедентной антироссийской кампанией со стороны Запада», — сказал он РИА Новости.

Гончар добавил, что в Москве прекрасно понимают, с каким давлением внешних сил сталкивается руководство Азербайджана и Армении и ценит то, что и в Баку, и в Ереване при выстраивании внешнеполитического курса руководствуются прежде всего собственными национальными интересами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.